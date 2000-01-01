(Сухих) Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухих) Марфа Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

1670 г.р.

Мать

1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Сухих Фёдор Юдинович

Мать: Сухих Марина

Смерть
После 1710
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