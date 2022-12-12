Сухих Фёдор Юдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Фёдор Юдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Сухих Юда

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Сухих Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Сухих Марина

Рождение ребёнка
1700

Сын: Сухих Мирон Фёдорович

Мать ребёнка: Сухих Марина

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Сухих Марина

Рождение ребёнка
1705

Сын: Сухих Захар Фёдорович

Мать ребёнка: Сухих Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Марина

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1740
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