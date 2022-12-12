Сухих Фёдор Юдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Сухих Юда
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Сухих Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Сухих Марина
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Сухих Марина
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Сухих Марина
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Сухих Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Марина
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1740