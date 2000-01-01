Сухих Евдоки Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Евдоки Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Неонила Мироновна

Отец ребёнка: Сухих Мирон Фёдорович

Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Сухих Фёдор Миронович

Отец ребёнка: Сухих Мирон Фёдорович

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Сухих Марья Мироновна

Отец ребёнка: Сухих Мирон Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Мирон Фёдорович

Смерть
После 1763
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