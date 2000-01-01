Сухих Евдоки Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Неонила Мироновна
Отец ребёнка: Сухих Мирон Фёдорович
Рождение ребёнка
1740 ст.
Отец ребёнка: Сухих Мирон Фёдорович
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Сухих Марья Мироновна
Отец ребёнка: Сухих Мирон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763