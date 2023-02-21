Сухих (Кокорина) Ирина Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
22.01.1757 ст.
1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Уржумского уезда Новопоселенской волости села Ботылинского житель Назар Назаров ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Сухих Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Миронович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791