Сухих (Кокорина) Ирина Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих (Кокорина) Ирина Назарова

Сухих (Кокорина) Ирина Назарова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Кокорин Назар Павлович

Мать: Кокорина Агафия Кондратьева

Бракосочетание
22.01.1757 ст.

Муж: Сухих Фёдор Миронович

1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Уржумского уезда Новопоселенской волости села Ботылинского житель Назар Назаров ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сухих Абрам Фёдорович

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Миронович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Сухих Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Миронович

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Сухих Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Миронович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сухих Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Миронович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close