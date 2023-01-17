Кокорина Агафия Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Агафия Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Кокорин Пётр Назарович

Отец ребёнка: Кокорин Назар Павлович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Сухих Ирина Назарова

Отец ребёнка: Кокорин Назар Павлович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кокорин Василий Назарович

Отец ребёнка: Кокорин Назар Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Назар Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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