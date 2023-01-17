Кокорина Агафия Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Кокорин Назар Павлович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Сухих Ирина Назарова
Отец ребёнка: Кокорин Назар Павлович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кокорин Василий Назарович
Отец ребёнка: Кокорин Назар Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762