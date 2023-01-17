Кокорин Пётр Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Кокорина Матрёна Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровна
Мать ребёнка: Кокорина Матрёна Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Петрович
Мать ребёнка: Кокорина Матрёна Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762