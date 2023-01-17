Кокорин Пётр Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Пётр Назарович

Кокорин Пётр Назарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Кокорин Назар Павлович

Мать: Кокорина Агафия Кондратьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Кокорина Матрёна Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровна

Мать ребёнка: Кокорина Матрёна Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Петрович

Мать ребёнка: Кокорина Матрёна Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Матрёна Филипова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close