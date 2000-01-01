Кокорина Матрёна Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровна
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Петрович
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1762