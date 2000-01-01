Кокорина Матрёна Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Матрёна Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровна

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Пётр Назарович

Смерть
После 1762
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