Сухих Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Сухих Фёдор Миронович
Мать: Сухих Ирина Назарова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сухих Наталия Петрова
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Марельяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сухих Наталия Петрова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акилина Фёдоровна
Мать ребёнка: Сухих Марина Якимова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сухих Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Сухих Марина Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Марина Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Наталия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1823 ст.