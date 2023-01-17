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Сухих Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Сухих Фёдор Миронович

Мать: Сухих Ирина Назарова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сухих Наталия Петрова

Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Марельяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сухих Наталия Петрова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акилина Фёдоровна

Мать ребёнка: Сухих Марина Якимова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сухих Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Сухих Марина Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Марина Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Наталия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1823 ст.
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