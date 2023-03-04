Сухих Наталия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755 ст.
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Сухих) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: (Сухих) Марельяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Фёдорович
Смерть
После 1795