Сухих Наталия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Наталия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Фёдор Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Сухих) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: (Сухих) Марельяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Фёдорович

Смерть
После 1795

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