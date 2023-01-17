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Сухих Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Сухих Фёдор Миронович

Мать: Сухих Ирина Назарова

Бракосочетание
06.02.1788 ст.

Жена: Сухих Васса Михайловна

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Яранской округи Христорождественского прихода дер. Ключевской крест. Михаила Макарова сына Мухиных дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 783
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Сухих Агап Иванович

Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Сухих Никита Иванович

Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1838 ст.
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