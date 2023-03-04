Сухих (Мухина) Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Мухина) Васса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

После 1824

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1788 ст.

Муж: Сухих Иван Фёдорович

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Яранской округи Христорождественского прихода дер. Ключевской крест. Михаила Макарова сына Мухиных дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 783
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Сухих Агап Иванович

Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Сухих) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Сухих Никита Иванович

Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: (Сухих) Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: (Сухих) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович

Смерть
После 1824

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