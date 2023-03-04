Сухих (Мухина) Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиПосле 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1788 ст.
Муж: Сухих Иван Фёдорович
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Яранской округи Христорождественского прихода дер. Ключевской крест. Михаила Макарова сына Мухиных дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 783
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Сухих Агап Иванович
Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Сухих) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: (Сухих) Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: (Сухих) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Сухих Иван Фёдорович
Смерть
После 1824