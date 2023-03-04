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Сухих Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Сухих Иван Фёдорович

Мать: Сухих (Мухина) Васса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Анисия Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.02.1818 ст.

Жена: Сухих (Пестова) Пелагея Маркеловна

1818 г. МК (жених отрок дер. Дудинской/невеста ум. крест. дер. Котельниковской Маркела Иудина Пестова дочь/дер. Дудинской Пётр Филимонов Блинов, дер. Пестовской Павел Сергеевич Зыкин и Моисей Маркелов... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1821 ст.

Сын: Сухих Демид Никитович

Мать ребёнка: Сухих (Пестова) Пелагея Маркеловна

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: (Сухих) Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева

Рождение ребёнка
18.01.1829 ст.

Сын: Сухих Тимофей Никитович

Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Сухих) Марья Никитина

Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева

Рождение ребёнка
02.07.1833 ст.

Сын: Сухих Афанасий Никитович

Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева

Рождение ребёнка
14.06.1834 ст.

Сын: Сухих Илья Никитович

Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: (Сухих) Катерина Никитина

Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева

Смерть
1847 ст.

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