Сухих Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смерти1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Анисия Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.02.1818 ст.
1818 г. МК (жених отрок дер. Дудинской/невеста ум. крест. дер. Котельниковской Маркела Иудина Пестова дочь/дер. Дудинской Пётр Филимонов Блинов, дер. Пестовской Павел Сергеевич Зыкин и Моисей Маркелов... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1821 ст.
Мать ребёнка: Сухих (Пестова) Пелагея Маркеловна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: (Сухих) Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева
Рождение ребёнка
18.01.1829 ст.
Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Сухих) Марья Никитина
Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева
Рождение ребёнка
02.07.1833 ст.
Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева
Рождение ребёнка
14.06.1834 ст.
Сын: Сухих Илья Никитович
Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: (Сухих) Катерина Никитина
Мать ребёнка: Сухих Анисия Алексеева
Смерть
1847 ст.