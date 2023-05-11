Сухих (Пестова) Пелагея Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Пестова) Пелагея Маркеловна

Место рождения

Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1824

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Пестов Маркел Юдинович

Мать: Пестова Стефанида Ларионова

Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.02.1818 ст.

Муж: Сухих Никита Иванович

1818 г. МК (жених отрок дер. Дудинской/невеста ум. крест. дер. Котельниковской Маркела Иудина Пестова дочь/дер. Дудинской Пётр Филимонов Блинов, дер. Пестовской Павел Сергеевич Зыкин и Моисей Маркелов... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1821 ст.

Сын: Сухих Демид Никитович

Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович

Смерть
После 1824
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