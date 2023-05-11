Сухих (Пестова) Пелагея Маркеловна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
17.02.1818 ст.
1818 г. МК (жених отрок дер. Дудинской/невеста ум. крест. дер. Котельниковской Маркела Иудина Пестова дочь/дер. Дудинской Пётр Филимонов Блинов, дер. Пестовской Павел Сергеевич Зыкин и Моисей Маркелов... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1821 ст.
Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович
Смерть
После 1824