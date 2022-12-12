Пестова Стефанида Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Сухих Пелагея Маркеловна
Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Варвара Маркеловна
Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810