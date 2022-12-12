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Пестова Стефанида Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Сухих Пелагея Маркеловна

Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович

Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Пестов Дмитрий Маркелов

Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пестов Хрисанф Маркелов

Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пестов Самуил Маркелов

Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Варвара Маркеловна

Отец ребёнка: Пестов Маркел Юдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Маркел Юдинович

Место жительства
Неизвестно
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810
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