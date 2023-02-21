Пестов Маркел Юдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Пестов Юда Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Сухих Пелагея Маркеловна
Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Варвара Маркеловна
Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811