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Пестов Маркел Юдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Пестов Юда Гордеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Сухих Пелагея Маркеловна

Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова

Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Пестов Дмитрий Маркелов

Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пестов Хрисанф Маркелов

Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пестов Самуил Маркелов

Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Варвара Маркеловна

Мать ребёнка: Пестова Стефанида Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Стефанида Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811
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