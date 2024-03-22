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Пестова Анна Галактионова

Место рождения

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Галахтион Акинфиев

Мать: Степанида Денисова

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Пестов Маркел Юдинович

Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пестов Корнило Юдинович

Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пестов Арефа Юдинович

Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Пестов Василий Юдинович

Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пестов Трофим Юдинович

Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Юдиевна

Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Юда Гордеевич

Смерть
После 1810
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