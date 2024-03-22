Пестова Анна Галактионова
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Галахтион Акинфиев
Мать: Степанида Денисова
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Юдиевна
Отец ребёнка: Пестов Юда Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пестов Юда Гордеевич
Смерть
После 1810