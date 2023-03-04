Пестов Юда Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Юдиевна
Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811