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Пестов Юда Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Пестов Гордей Пантелеев

Мать: Пестова Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пестов Маркел Юдинович

Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пестов Корнило Юдинович

Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пестов Арефа Юдинович

Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Пестов Василий Юдинович

Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пестов Трофим Юдинович

Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Юдиевна

Мать ребёнка: Пестова Анна Галактионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Анна Галактионова

Место жительства
Неизвестно
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811
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