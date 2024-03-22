Пестова (Блинова) Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Блинова) Феврония Ивановна

Место рождения

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Блинов Иван Ярофеевич

Мать: не указана

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Татьяна Гордеевна

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пестов Юда Гордеевич

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марта Гордеевна

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Пестов Ефим Гордеевич

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Гордей Пантелеев

Место жительства
Неизвестно
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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