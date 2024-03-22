Пестова (Блинова) Феврония Ивановна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Блинов Иван Ярофеевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Татьяна Гордеевна
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пестов Юда Гордеевич
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марта Гордеевна
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763