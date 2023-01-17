Блинов Иван Ярофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Блинов Ярофей Иванович
Мать: Блинова Авдотия
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Пестова Феврония Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1737