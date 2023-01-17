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Блинов Иван Ярофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Блинов Ярофей Иванович

Мать: Блинова Авдотия

Рождение ребёнка
1717

Сын: Блинов Марко Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Пестова Феврония Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Блинов Аксент Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Блинов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1737
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