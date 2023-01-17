Блинов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Фёдор Иванович

Блинов Фёдор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Блинов Иван Ярофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1752 ст.

Жена: Блинова Пелагея Павлова

1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Красноярского прихода дер. Пычеговская дочь крест. Павла Бе? ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1764

Сын: Блинов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Решетникова Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Земцова Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Блинов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Гликерия Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1798
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close