Блинов Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Блинов Иван Ярофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1752 ст.
Жена: Блинова Пелагея Павлова
1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Красноярского прихода дер. Пычеговская дочь крест. Павла Бе? ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Решетникова Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Земцова Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Гликерия Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Павлова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1798