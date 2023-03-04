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Блинова Пелагея Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1752 ст.

Муж: Блинов Фёдор Иванович

1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Красноярского прихода дер. Пычеговская дочь крест. Павла Бе? ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1764

Сын: Блинов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Решетникова Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Земцова Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Блинов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Гликерия Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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