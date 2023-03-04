Блинова Пелагея Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1752 ст.
1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Красноярского прихода дер. Пычеговская дочь крест. Павла Бе? ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Решетникова Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Земцова Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Гликерия Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795