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Блинов Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Блинов Фёдор Иванович

Мать: Блинова Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Блинов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова

Рождение ребёнка
09.06.1800 ст.

Сын: Блинов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Блинов Макар Иванович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Наталия Абрамова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1847
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