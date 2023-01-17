Блинов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Блинов Фёдор Иванович
Мать: Блинова Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова
Рождение ребёнка
09.06.1800 ст.
Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Блинова Наталия Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Наталия Абрамова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1847