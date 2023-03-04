Блинова Наталия Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти27.02.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Блинова) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
09.06.1800 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Блинова) Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович
Смерть
27.02.1841