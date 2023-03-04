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Блинова Наталия Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

27.02.1841

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Блинов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Блинова) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
09.06.1800 ст.

Сын: Блинов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Блинова) Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Блинов Макар Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Фёдорович

Смерть
27.02.1841

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