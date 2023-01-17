Блинов Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Блинов Фёдор Иванович
Мать: Блинова Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Блинова Марина Евседеева
Рождение ребёнка
21.02.1800
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Марина Евседеева
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1809 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Марина Евседеева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830