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Блинов Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Блинов Фёдор Иванович

Мать: Блинова Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Блинов Тарас Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Марина Евседеева

Рождение ребёнка
21.02.1800

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Марина Евседеева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Блинов Савва Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1809 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Марина Евседеева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830
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