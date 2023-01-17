Блинова Марина Евседеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Марина Евседеева

Блинова Марина Евседеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Короваеского
Рождение ребёнка
1786

Сын: Блинов Тарас Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
21.02.1800

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Василий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close