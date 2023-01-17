Блинова Марина Евседеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Короваеского
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Блинов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
21.02.1800
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791