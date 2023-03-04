Блинов Савва Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Блинов Василий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Блинова) Катерина Саввовна
Мать ребёнка: Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова
Место жительства
Неизвестно
переведен в починок по крутому логу
Место жительства
Неизвестно
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.07.1820 ст.
МК г. Нолинск Николаевский собор 1820 г. (жених дер. Блиновской/невеста Лудянского Ясашного Богородского прихода поч. по Крутому Логу умершего крест. Тихона Михайлова Коковихина дочь/тогоже прихода де... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1829 ст.
Мать ребёнка: Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1833 ст.
Мать ребёнка: Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова
Смерть
После 1811