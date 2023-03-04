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Блинов Савва Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Блинов Василий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Блинова) Катерина Саввовна

Мать ребёнка: Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Михаил Саввович

Мать ребёнка: Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова

Место жительства
Неизвестно
переведен в починок по крутому логу
Место жительства
Неизвестно
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.07.1820 ст.

Жена: Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова

МК г. Нолинск Николаевский собор 1820 г. (жених дер. Блиновской/невеста Лудянского Ясашного Богородского прихода поч. по Крутому Логу умершего крест. Тихона Михайлова Коковихина дочь/тогоже прихода де... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1829 ст.

Сын: Блинов Семён Саввович

Мать ребёнка: Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1833 ст.

Сын: Блинов Василий Саввович

Мать ребёнка: Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова

Смерть
После 1811

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