Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1820 ст.

Муж: Блинов Савва Васильевич

МК г. Нолинск Николаевский собор 1820 г. (жених дер. Блиновской/невеста Лудянского Ясашного Богородского прихода поч. по Крутому Логу умершего крест. Тихона Михайлова Коковихина дочь/тогоже прихода де... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1829 ст.

Сын: Блинов Семён Саввович

Отец ребёнка: Блинов Савва Васильевич

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1833 ст.

Сын: Блинов Василий Саввович

Отец ребёнка: Блинов Савва Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Саввовна

Отец ребёнка: Блинов Савва Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Михаил Саввович

Отец ребёнка: Блинов Савва Васильевич

Место жительства
Неизвестно
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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