Блинова (Коковихина) Акулина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1820 ст.
МК г. Нолинск Николаевский собор 1820 г. (жених дер. Блиновской/невеста Лудянского Ясашного Богородского прихода поч. по Крутому Логу умершего крест. Тихона Михайлова Коковихина дочь/тогоже прихода де... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1829 ст.
Отец ребёнка: Блинов Савва Васильевич
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1833 ст.
Отец ребёнка: Блинов Савва Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Саввовна
Отец ребёнка: Блинов Савва Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Савва Васильевич
Место жительства
Неизвестно
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834