Блинов Марко Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Блинов Иван Ярофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1735 ст.
Сын: Блинов Афонасий Макарович
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782