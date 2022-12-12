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Блинов Марко Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Блинов Иван Ярофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1735 ст.

Сын: Блинов Афонасий Макарович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1737

Сын: Блинов Зоть Макарович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1742

Сын: Блинов Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Матрёна Васильева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
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