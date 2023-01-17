Блинова Матрёна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Ботылинская волость д. Елпашенская
Рождение ребёнка
18.01.1735 ст.
Сын: Блинов Афонасий Макарович
Отец ребёнка: Блинов Марко Иванович
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Блинов Марко Иванович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Блинов Марко Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783