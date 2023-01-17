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Блинова Матрёна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Ботылинская волость д. Елпашенская
Рождение ребёнка
18.01.1735 ст.

Сын: Блинов Афонасий Макарович

Отец ребёнка: Блинов Марко Иванович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Блинов Зоть Макарович

Отец ребёнка: Блинов Марко Иванович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Блинов Дмитрий Макарович

Отец ребёнка: Блинов Марко Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Марко Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783
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