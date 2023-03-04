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Блинов Аксент Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Блинов Иван Ярофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1750 ст.

Жена: Блинова Дарья Данилова

1750г. Нолинск МК (свадьба)жених вдовец, невеста дер Закусерской дочь Данила Наговицына ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1755

Сын: Блинов Зоть Авксентиев

Мать ребёнка: Блинова Дарья Данилова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1782
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