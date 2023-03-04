Блинов Аксент Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Блинов Иван Ярофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1750 ст.
Жена: Блинова Дарья Данилова
1750г. Нолинск МК (свадьба)жених вдовец, невеста дер Закусерской дочь Данила Наговицына ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Блинова Дарья Данилова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1782