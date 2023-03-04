Блинова (Наговицына) Дарья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Наговицына) Дарья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Наговицын Данил Александрович

Мать: Наговицына Евдокия Трофимова

Бракосочетание
04.02.1750 ст.

Муж: Блинов Аксент Иванович

1750г. Нолинск МК (свадьба)жених вдовец, невеста дер Закусерской дочь Данила Наговицына ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1755

Сын: Блинов Зоть Авксентиев

Отец ребёнка: Блинов Аксент Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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