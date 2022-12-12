Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Наговицын Потап Данилович

Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Наговицын Михаил Данилович

Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1725

Сын: Наговицын Зиновий Данилович

Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Новосёлова Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Шилавева Татьяна Данилова

Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Блинова Дарья Данилова

Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Рудина Марфа Данилова

Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Данил Александрович

Смерть
После 1765
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