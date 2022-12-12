Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Наговицын Потап Данилович
Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Наговицын Михаил Данилович
Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович
Рождение ребёнка
1725
Сын: Наговицын Зиновий Данилович
Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Новосёлова Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Шилавева Татьяна Данилова
Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Блинова Дарья Данилова
Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Рудина Марфа Данилова
Отец ребёнка: Наговицын Данил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765