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Наговицын Михаил Данилович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Наговицын Данил Александрович

Мать: Наговицына Евдокия Трофимова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Наговицын Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Настасия Михайловна

Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова

Рождение ребёнка
27.01.1749 ст.

Сын: Наговицын Иван Михайлович

Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1752 ст.

Сын: Наговицын Кирил Михайлович

Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Наговицын Перфил Михайлович

Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Клюпина Евлампия Михайловна

Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Степанида Гаврилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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