Наговицын Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1744
Сын: Наговицын Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Настасия Михайловна
Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова
Рождение ребёнка
27.01.1749 ст.
Сын: Наговицын Иван Михайлович
Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова
Рождение ребёнка
18.03.1752 ст.
Сын: Наговицын Кирил Михайлович
Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Наговицын Перфил Михайлович
Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Клюпина Евлампия Михайловна
Мать ребёнка: Наговицына Степанида Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782