Наговицына (Гордеева) Степанида Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Гордеева) Степанида Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

29.05.1800 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Наговицын Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Настасия Михайловна

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович

Рождение ребёнка
27.01.1749 ст.

Сын: Наговицын Иван Михайлович

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1752 ст.

Сын: Наговицын Кирил Михайлович

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Наговицын Перфил Михайлович

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Клюпина Евлампия Михайловна

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Михаил Данилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.05.1800 ст.
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1800г. (вдова смерть 86 лет) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
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