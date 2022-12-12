Наговицына (Гордеева) Степанида Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти29.05.1800 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Наговицын Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Настасия Михайловна
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович
Рождение ребёнка
27.01.1749 ст.
Сын: Наговицын Иван Михайлович
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович
Рождение ребёнка
18.03.1752 ст.
Сын: Наговицын Кирил Михайлович
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Наговицын Перфил Михайлович
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Клюпина Евлампия Михайловна
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1800 ст.
1800г. (вдова смерть 86 лет) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804