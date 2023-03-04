Наговицын Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.01.1749 ст.
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1749 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Нелюбина (Наговицына) Домна Ивановна
Мать ребёнка: Наговицына Васса Панфилова
Рождение ребёнка
16.03.1775 ст.
Дочь: (Наговицына) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Наговицына Васса Панфилова
Рождение ребёнка
06.08.1777 ст.
Сын: Наговицын Михаил Иванович
Мать ребёнка: Наговицына Васса Панфилова
Рождение ребёнка
09.10.1780 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Васса Панфилова
Смерть
1818