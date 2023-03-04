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Наговицын Иван Михайлович

Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.01.1749 ст.

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1749 ст.

Отец: Наговицын Михаил Данилович

Мать: Наговицына (Гордеева) Степанида Гаврилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Васса Панфилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Нелюбина (Наговицына) Домна Ивановна

Мать ребёнка: Наговицына Васса Панфилова

Рождение ребёнка
16.03.1775 ст.

Дочь: (Наговицына) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Наговицына Васса Панфилова

Рождение ребёнка
06.08.1777 ст.

Сын: Наговицын Михаил Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Васса Панфилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1780 ст.

Сын: Наговицын Яков Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Васса Панфилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818

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