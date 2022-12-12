Наговицына (?) Васса Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (?) Васса Панфилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Нелюбина Домна Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Михайлович

Рождение ребёнка
16.03.1775 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Михайлович

Рождение ребёнка
06.08.1777 ст.

Сын: Наговицын Михаил Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1780 ст.

Сын: Наговицын Яков Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Иван Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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