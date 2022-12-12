Наговицына (?) Васса Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Нелюбина Домна Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1775 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Михайлович
Рождение ребёнка
06.08.1777 ст.
Сын: Наговицын Михаил Иванович
Отец ребёнка: Наговицын Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1780 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795