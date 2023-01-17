Наговицын Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения09.10.1780 ст.
Дата смерти24.04.1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1780 ст.
Бракосочетание
30.01.1800 ст.
Жена: Наговицына Домна Иванова
1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Нолинского умершего жителя Ивана Грязева оба первым браком
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марельяна Яковлевна
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
16.08.1809 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
28.08.1810 ст.
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Наговицын Семён Яковлевич
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
13.10.1814 ст.
Дочь: Неонила Яковлевна
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
16.04.1817 ст.
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1821 ст.
Сын: Наговицын Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1856 ст.