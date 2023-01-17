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Наговицын Яков Иванович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.10.1780 ст.

Дата смерти

24.04.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1780 ст.

Отец: Наговицын Иван Михайлович

Мать: Наговицына Васса Панфилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1800 ст.

Жена: Наговицына Домна Иванова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Нолинского умершего жителя Ивана Грязева оба первым браком
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марельяна Яковлевна

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Наговицын Аким Яковлевич

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Наговицын Зотя Яковлевич

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1809 ст.

Сын: Наговицын Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Рождение ребёнка
28.08.1810 ст.

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Наговицын Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Рождение ребёнка
13.10.1814 ст.

Дочь: Неонила Яковлевна

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Рождение ребёнка
16.04.1817 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Рождение ребёнка
04.11.1821 ст.

Сын: Наговицын Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Наговицына Домна Иванова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Епестимия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.04.1856 ст.
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