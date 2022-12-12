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Наговицын Павел Яковлевич

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

04.11.1821 ст.

Дата смерти

До 1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1821 ст.

Отец: Наговицын Яков Иванович

Мать: Наговицына Домна Иванова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1840 ст.

Жена: Наговицына Устина Мироновна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1840г. МК Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 20 лет из дер. Поповской дочь крест. Мирона Григорьева Бокова поруч. по женеху крест. Епимах Наговицын, Аким Яковлев Наговицын, Ботылинского прихода де... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1841 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Халевина Авдотия Павловна

Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1842 ст.

Дочь: Наговицына Мавра Павловна

Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна

Рождение ребёнка
02.08.1843 ст.

Сын: Наговицын Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна

Рождение ребёнка
01.08.1844

Дочь: Наталия Павловна

Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1847 ст.

Сын: Наговицын Василий Павлович

Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.

Дочь: Наговицына Евфимия Павловна

Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна

Рождение ребёнка
01.11.1853 ст.

Сын: Наговицын Михаил Павлович

Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна

Бракосочетание
24.09.1858 ст.

Жена: Наговицына Елена Елисеевна

Рождение ребёнка
27.07.1864 ст.

Дочь: Наговицына Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Наговицына Елена Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1879 ст.
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