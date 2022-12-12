Наговицын Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1821 ст.
Дата смертиДо 1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1821 ст.
Отец: Наговицын Яков Иванович
Мать: Наговицына Домна Иванова
Бракосочетание
07.02.1840 ст.
1840г. МК Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 20 лет из дер. Поповской дочь крест. Мирона Григорьева Бокова поруч. по женеху крест. Епимах Наговицын, Аким Яковлев Наговицын, Ботылинского прихода де... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1841 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Халевина Авдотия Павловна
Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна
Рождение ребёнка
24.04.1842 ст.
Дочь: Наговицына Мавра Павловна
Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна
Рождение ребёнка
02.08.1843 ст.
Сын: Наговицын Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна
Рождение ребёнка
01.08.1844
Дочь: Наталия Павловна
Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна
Рождение ребёнка
24.01.1847 ст.
Сын: Наговицын Василий Павлович
Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна
Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.
Дочь: Наговицына Евфимия Павловна
Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна
Рождение ребёнка
01.11.1853 ст.
Сын: Наговицын Михаил Павлович
Мать ребёнка: Наговицына Устина Мироновна
Бракосочетание
24.09.1858 ст.
Рождение ребёнка
27.07.1864 ст.
Дочь: Наговицына Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Наговицына Елена Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1879 ст.