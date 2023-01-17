Наговицына (Бокова) Устина Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти12.04.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1840 ст.
1840г. МК Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 20 лет из дер. Поповской дочь крест. Мирона Григорьева Бокова поруч. по женеху крест. Епимах Наговицын, Аким Яковлев Наговицын, Ботылинского прихода де... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1841 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Халевина Авдотия Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
24.04.1842 ст.
Дочь: Наговицына Мавра Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
02.08.1843 ст.
Сын: Наговицын Лаврентий Павлович
Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1844
Дочь: Наталия Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
24.01.1847 ст.
Сын: Наговицын Василий Павлович
Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.
Дочь: Наговицына Евфимия Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1853 ст.
Сын: Наговицын Михаил Павлович
Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1858 ст.