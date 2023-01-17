Наговицына (Бокова) Устина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Бокова) Устина Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

12.04.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мирон

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1840 ст.

Муж: Наговицын Павел Яковлевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1840г. МК Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 20 лет из дер. Поповской дочь крест. Мирона Григорьева Бокова поруч. по женеху крест. Епимах Наговицын, Аким Яковлев Наговицын, Ботылинского прихода де... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1841 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Халевина Авдотия Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1842 ст.

Дочь: Наговицына Мавра Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
02.08.1843 ст.

Сын: Наговицын Лаврентий Павлович

Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
01.08.1844

Дочь: Наталия Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1847 ст.

Сын: Наговицын Василий Павлович

Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.

Дочь: Наговицына Евфимия Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
01.11.1853 ст.

Сын: Наговицын Михаил Павлович

Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.04.1858 ст.
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