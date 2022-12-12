Наговицына (Никулина) Елена Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Никулин Елисей Сысоев
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1858 ст.
Рождение ребёнка
27.07.1864 ст.
Дочь: Наговицына Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич
Бракосочетание
14.01.1879 ст.
Муж: Елькин Иван Павлович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно