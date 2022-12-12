Наговицына (Никулина) Елена Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Никулина) Елена Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Никулин Елисей Сысоев

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1858 ст.

Муж: Наговицын Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
27.07.1864 ст.

Дочь: Наговицына Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Яковлевич

Бракосочетание
14.01.1879 ст.

Муж: Елькин Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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