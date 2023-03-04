Наговицына (Грязева) Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Грязева) Домна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1800 ст.

Муж: Наговицын Яков Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Нолинского умершего жителя Ивана Грязева оба первым браком
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марельяна Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Наговицын Аким Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Наговицын Зотя Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1809 ст.

Сын: Наговицын Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1810 ст.

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Наговицын Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1814 ст.

Дочь: Неонила Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1817 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1821 ст.

Сын: Наговицын Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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