Наговицын Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.08.1777 ст.
Дата смерти1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1777 ст.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Наговицын Епифам Михайлович
Мать ребёнка: Наговицына Анна Григориевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Вшивцева Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Наговицына Анна Григориевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Наговицына Анна Григориевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Наговицына Анна Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851 ст.