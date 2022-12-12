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Наговицын Михаил Иванович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.08.1777 ст.

Дата смерти

1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1777 ст.

Отец: Наговицын Иван Михайлович

Мать: Наговицына Васса Панфилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Наговицын Епифам Михайлович

Мать ребёнка: Наговицына Анна Григориевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Вшивцева Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Наговицына Анна Григориевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Наговицына Анна Григориевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Наговицына Анна Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Анна Григориевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1851 ст.
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