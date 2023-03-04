Вшивцева (Наговицына) Феодосия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Вшивцев Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Дочь: Аннасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Дочь: Аннасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Сын: Вшивцев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Дочь: Вшивцева Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Дочь: Анниса Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Сын: Вшивцев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Сын: Вшивцев Никифор Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович