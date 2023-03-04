Вшивцева (Наговицына) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Наговицына) Феодосия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Наговицын Михаил Иванович

Мать: Наговицына Анна Григориевна

Бракосочетание
22.05.1822 ст.

Муж: Вшивцев Фёдор Захарович

1822г. МК Лудяна Монастырская ф. 237 оп. 75 д. 865 стр 34 обор. Женились Деревни Бабиковской крестьянин вдовец Фёдор Захарович Вшивцев и того же прихода деревни Закусерской крестьянина Михея... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1823 ст.

Сын: Вшивцев Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Аннасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Аннасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
03.02.1829 ст.

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
13.02.1832 ст.

Сын: Вшивцев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
10.04.1833 ст.

Дочь: Вшивцева Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
06.09.1834 ст.

Сын: Вшивцев Акил Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анниса Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
23.05.1840 ст.

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
13.10.1841 ст.

Сын: Вшивцев Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
05.03.1843 ст.

Сын: Вшивцев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
07.03.1845 ст.

Сын: Вшивцев Никифор Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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