Наговицына (?) Анна Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти15.06.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Наговицын Епифам Михайлович
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Вшивцева Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.06.1839