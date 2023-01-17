Наговицына (?) Анна Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаговицына (?) Анна Григориевна

Наговицына (?) Анна Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

15.06.1839

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Наговицын Епифам Михайлович

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Вшивцева Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Михаил Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.06.1839
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