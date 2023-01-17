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Наговицын Никифор Михайлович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1744

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Наговицын Михаил Данилович

Мать: Наговицына Степанида Гаврилова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.02.1761 ст.

Жена: Наговицына Параскева Петровна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1762 ст.

Сын: Наговицын Миня Никифорович

Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Двоеглазова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Наговицын Аким Никифорович

Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна

Рождение ребёнка
05.06.1776 ст.

Сын: Наговицын Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1780 ст.

Сын: Наговицын Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1800
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