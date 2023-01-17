Наговицын Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
08.02.1761 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1762 ст.
Сын: Наговицын Миня Никифорович
Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Двоеглазова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Наговицын Аким Никифорович
Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна
Рождение ребёнка
05.06.1776 ст.
Сын: Наговицын Пётр Никифорович
Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна
Рождение ребёнка
30.09.1780 ст.
Сын: Наговицын Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Наговицына Параскева Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1800