Наговицын Григорий Никифорович
Место рождения
Дата рождения30.09.1780 ст.
Дата смерти15.07.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1780 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1809 ст.
Дочь: Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
22.02.1815 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Наговицына Катерина Григорьевна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1854 ст.