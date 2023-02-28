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Наговицын Григорий Никифорович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.09.1780 ст.

Дата смерти

15.07.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1780 ст.

Отец: Наговицын Никифор Михайлович

Мать: Наговицына Параскева Петровна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1809 ст.

Дочь: Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
22.02.1815 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наговицына Катерина Григорьевна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Иванова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.07.1854 ст.
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