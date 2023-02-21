Наговицына (Зыкина) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Зыкина) Параскева Петровна

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Место рождения

д.

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Зыкин Пётр Иванович

Мать: Зыкина Антонова

д.
Бракосочетание
08.02.1761 ст.

Муж: Наговицын Никифор Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1762 ст.

Сын: Наговицын Миня Никифорович

Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Двоеглазова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Наговицын Аким Никифорович

Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
05.06.1776 ст.

Сын: Наговицын Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1780 ст.

Сын: Наговицын Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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