Наговицына (Зыкина) Параскева Петровна
Место рожденияд.
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Зыкин Пётр Иванович
Мать: Зыкина Антонова
д.
Бракосочетание
08.02.1761 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1762 ст.
Сын: Наговицын Миня Никифорович
Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Двоеглазова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Наговицын Аким Никифорович
Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
05.06.1776 ст.
Сын: Наговицын Пётр Никифорович
Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
30.09.1780 ст.
Сын: Наговицын Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Наговицын Никифор Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795