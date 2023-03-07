Зыкина (Шуравина) Антонова
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Шуравин Антон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Наговицына Параскева Петровна
Отец ребёнка: Зыкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Зыкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Зыкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Зыкин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыкин Пётр Иванович
Смерть
После 1763