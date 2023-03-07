Зыкина (Шуравина) Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина (Шуравина) Антонова

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Место рождения

Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Шуравин Антон Иванович

Мать: не указана

Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Наговицына Параскева Петровна

Отец ребёнка: Зыкин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Зыкин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Зыкин Аристарх Петрович

Отец ребёнка: Зыкин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Зыкин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Зыкин Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Пётр Иванович

Смерть
После 1763
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