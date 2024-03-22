Зыкин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкин Сергей Петрович

Зыкин Сергей Петрович

Место рождения

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Зыкин Пётр Иванович

Мать: Зыкина Антонова

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федотья Сергеевна

Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зыкин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Зыкин Архип Сергеевич

Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья Сергеевна

Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Зыкин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Зыкин Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close