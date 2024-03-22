Зыкин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Зыкин Пётр Иванович
Мать: Зыкина Антонова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федотья Сергеевна
Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Зыкин Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Зыкина Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795