Зыкина Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федотья Сергеевна
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Зыкин Яков Сергеевич
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795