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Зыкина Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федотья Сергеевна

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зыкин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Зыкин Архип Сергеевич

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Зыкин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Зыкин Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Сергей Петрович

Смерть
После 1795
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